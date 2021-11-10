ايطاليا..بدء تطبيق قانون السير

(أنسامد) - نوفمبر 10 - روما - يدخل اليوم قانون السير حيز التنفيذ وستكون هناك نشرات مباشرة مما يمكنه ان يحد من التصرفات غير اللائقة لقائدي السيارات .



يعمل القانون علي فرض عقوبات صارمة علي السكوتر الكهربائي خاصة الوقوف في الممنوع في المناطق المحددة حظر الاعلانات الخارجة وهناك ايضا قواعد جديدة خاصة بالمشاه وعقوبات قاسية لمن يلقون القاذورات من السيارت ويتضمن القانون قواعد لضمان امان وسلامة الدراخات البخارية الكهربائية وهي تحديد السرعة القصوي من 25 كم/ساعة الي 20 كم/ساعة و6كم/ساعة في مناطق المشاه بالنسبة للسكوتر غير مسموح لهم بالسير او الاصطفاف علي الارصفة الا في المناطق المخصصة التي حددتها المقاطعات ويمكنها التوقف في اماكن مخصصة للدراجات وذلك لتجنب الوقوف في الممنوع .



وقد حدد القانون عقوبات صارمة قد تصل الي مصادرة المركبة في حالة استخدام سكوتر مزور . (أنسامد).



