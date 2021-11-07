ألفا روميو تطلق سيارة كهربائية بالكامل في 2024

(أنسامد) - نوفمبر 7 - روما - تعمل شركة ألفا روميو الإيطالية لصناعة السيارات على انتاج أول سيارة كهربائية بالكامل، والتي سيتم طرحها في الأسواق في عام 2024.



وفي الوقت نفسه، ستطلق علامة ألفا روميو وهي واحدة من العلامات التجارية المتميزة التابعة لمجموعة ستيلانتس، في عام 2022، سيارة ألفا روميو تونالي الرياضية، والتي تم تعديلها على نطاق واسع مقارنة بالمشروع الأولي.



وفي الفترة التالية، ستقدم ألفا روميو طرازًا جديدًا كل عام، بحسب ما أعلنه جان فيليب إمبراتو، الرئيس التنفيذي للشركة بعد تجربته الطويلة في مجموعة PSA، في مقابلة مع مجلة Autocar البريطانية.



وأضاف إمبراتو : سأطلق نسخة Bev لأول سيارة ألفا روميو كهربائية بالكامل في عام 2024. وفقًا لمجلة Autocar ، من المقرر أن يكون هذا الطراز الكهربائي الأول من ألفا روميو سيارة كوبيه GTV الرياضية ذات المقعدين أو الأربعة مقاعد.



ستستخدم طرازات ألفا روميو المستقبلية على نطاق واسع منصة Stla Large الجديدة التي طورتها ستيلانتس. (أنسامد).



