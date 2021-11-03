64% من مالكي السيارات يتطلعون إلى الطاقة الجديدة

(أنسامد) - نوفمبر 3 - روما - ضحد تقرير جديد نشرته مؤسسة "أكسنتشر"، بناءا على استطلاع في العديد من الدول ومن بينها إيطاليا، الشائعات حول عدم رغبة مالكي السيارات في التحول إلى الطاقة الخضراء.



وبين التقرير الذي اعتمد على شهادات لـ 85 ألف مستخدم في الولايات المتحدة والصين وثماني دول أوروبية، بنها إيطاليا أن 64% من المشاركين يفضلون الاستدامة في قطاع السيارات، ويرغبون في تملك سيارة جديدة تعمل بطاقة جديدة نظيفة، سواب ببطاريات كهربائية أو كهربائية هجينة، أو غاز طبيعي أو كعرباء هجينة مدمجة أو وقود مرن أو كهربا عن طريق الهيدروجين.



وكشف التقرير أنه حتى 53% من الأشخاص الذين يعدون أقل توجها نحو البيئة، يفضلون سيارات تعمل بطاقة جديدة.



وليس هناك علامة تجارية محددة يفضلها السائقون، بل أن 97% منهم سيغيرون العلامة التجارية لمركبتهم الحالية من أجل سيارات أكثر استدامة، بينما لا ينظرون إلى أي من مصنعي السيارات على أنهم رائدون في السباق من أجل الاستدامة.



وذكر 11% من المستطلعين أنهم قد يشترون سيارة بي أم دبليو أو اودي، بينما تصدرت تسلا بـ 12% من الأراء.



ويعلق تيودورو ليو، رئيس قسم السيارات والتنقل في أكسنتشر في أوروبا، "على الرغم من الرأي العام، فإن السباق على تصدر العلامات التجارية المستدامة للسيارات، لم ينته بعد".



المثير للدهشة أن المستطلعين قالوا أنهم على استعداد لدفع المزيد من أجل سيارة مستدامة، مع استعداد 30% منهم لدفع من 1 إلى 5% إضافية مقابل سيارة مستدامة، و60% قالوا أنهم ستعدون لدفع 6% إضافية، بينما 4% قالوا أنهم على استعداد لدفع 25% إضافية.



(أنسامد).



