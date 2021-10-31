مرسيدس بنز شارترواي تغير اسمها

(أنسامد) - أكتوبر 31 - روما - غيرت شركة مرسيدس بنز شارترواي (Mercedes-Benz Charterway) اسمها لتصبح مرسيدس بنز ليز ايطاليا (Mercedes-Benz Lease Italia) بعد قصة نجاح طويلة.



سيساعد تغيير اسم العلامة التجارية شركة تأجير مرسيدس بنز في إيطاليا لتصبح أكثر تميزًا، كما انه سيبدأ حقبة جديدة من الخدمات والأدوات للاستجابة في الوقت المناسب وتوقع احتياجات التنقل الجديدة لعملائها.



تمثل المرونة والدفع لكل استخدام والرقمنة والخدمات الشاملة، في الواقع، اليوم الدوافع الرئيسية لطرح عروض "مصممة خصيصًا"، كما أنها تمثل عناصر أساسية لضمان أفضل تجربة للعملاء وإكمال الرحلة بأفضل طريقة ممكنة.



تجمع Mercedes-Benz Lease إرثًا من النجاح الكبير، كما أنها تمثل في الوقت نفسه حقبة جديدة من التنقل، أكثر مرونة ورقمية ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء.



صرحت فالنتينا بيدرازولي الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس بنز ليز : نشهد ثورة حقيقية في عالم التنقل، ربما تكون الأكبر منذ اختراع السيارات. وإعادة تسمية شركتنا يأتي في هذا السياق للاستفادة من جميع الفرص التي يمكن أن يوفرها لنا السوق.



يتم تحديد عروض تأجير مرسيدس بنز من خلال العلامات التجارية myMobilityPass للتأجير المتوسط ;;والطويل الأجل و MB Rent للتأجير قصير الأجل، والتي تم إنشاؤها للاستجابة من خلال شبكة الوكلاء في المنطقة للاحتياجات الفردية للعملاء، مع عرض تنقل كامل يبدأ من يوم واحد ويمتد حتى 60 شهرًا. (أنسامد).



