دوكاتي تفتح مصنعها في بورجو بانيجالى أمام الجمهور

(أنسامد) - أكتوبر 10 - روما - قررت شركة دوكاتي الإيطالية المتخصصة في صناعة الدراجات النارية إعادة فتح مصنعها في بورجو بانيجالى أمام الجمهور. بعد استئناف الزيارات إلى المتحف في مايو، بدءًا من 11 أكتوبر، ستستأنف أيضًا زيارات المصنع التاريخي لدوكاتي.



خلال جولات المصنع، ستتاح للزوار الذين سيصحبهم مرشد خبير، فرصة رؤية خطوط الإنتاج، ومشاهدة ما يحدث داخل المصنع حيث يتم انتاج دراجات دوكاتي.



يمكن حجز الجولات المصحوبة بمرشدين في المصنع يومي الاثنين والجمعة، والاختيار بين ثلاثة مواعيد للزيارة في الصباح وثلاثة مواعيد بعد الظهر. أما بالنسبة لدخول المتحف، فيجب الحجز عبر الإنترنت على المنصة المخصصة.



من أجل ضمان سلامة وحماية صحة الزوار والعاملين، لن يمكن زيارة المصنع إلا عن طريق الحجز في الأوقات المشار إليها مع عدد محدود للزائرين وتقديم الشهادة الصحية، باستثناء الأطفال دون سن 12 عامًا.



يبلغ سعر تذكرة الدخول إلى متحف دوكاتي وحده 17 يورو، بينما تبلغ تكلفة التذكرة مع الدخول إلى متحف دوكاتي وجولة إرشادية في المصنع 32 يورو. (أنسامد).



