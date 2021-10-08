ستيلانتس تحتل قائمة مبيعات السيارات في البرازيل

(أنسامد) - أكتوبر 8 - روما - للشهر التاسع على التوالي، تحتل سيارات شركة فيات الصدارة في ترتيب مبيعات السيارات في البرازيل.



تتواجد أربعة طرازات من فيات وهي تورو، ونوفا سترادا وأرجو وموبي بين أكثر عشر سيارات مبيعًا في البلاد في شهر سبتمبر الماضي.



تصدرت قائمة المبيعات سيارة نوفا تورو، التي سجلت مبيعاتها 6852 سيارة، ما يعادل 4.8% من حصة السوق، وهو رقم قياسي تاريخي منذ إطلاق السيارة.



تشمل نتائج فيات الجيدة لشهر سبتمبر أيضًا طراز نوفا سترادا، التي جاءت في المركز الرابع بمبيعات بلغت 5772 سيارة، أي 4% من حصة السوق، فيما جاءت أرجو في المركز السادس مع مبيعات بلغت 4911 سيارة وحصة سوقية 3.4%، وموبي في المركز السابع، مع 4574 سيارة تم بيعها وحصة سوقية 3.2%.



مع بيع أكثر من 335.000 سيارة، تستحوذ شركة فيات على 22.7% من حصة السوق البرازيلية، بنمو بمعدل سبع نقاط مئوية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. لا تزال نوفا سترادا السيارة الأكثر شعبية في البرازيل في عام 2021، مع مبيعات بلغت 85.386 سيارة وحصة سوقية بلغت 5.8%. (أنسامد).



