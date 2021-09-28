مؤتمر VTM يناقش مستقبل المركبات والنقل

(أنسامد) - سبتمبر 28 - روما - تعتبر القيادة الذاتية ، والاتصال ، والأمن السيبراني ، والمركبات الكهربائية والهجينة ، والهيدروجين ، وبشكل عام ، أنظمة الدفع المستدامة والابتكار هي القضايا الرئيسية التي يعالجها مجتمع التنقل والنقل الدولي في مؤتمر VTM في تورين في 28 سبتمبر.



يساعد هذا الحدث في تمهيد الطريق لـ 2022 VTM Torino - اتفاقية أعمال اجتماعات ابتكار تكنولوجيا المركبات والنقل ، والتي تجمع مجتمع صناعة النقل وترى أن كبار أصحاب المصلحة في القطاع يقومون بتحليل التحديات والفرص الخاصة بنمو الأعمال.



وبدعم من منطقة بيدمونت وغرفة تجارة تورين ، تم تنظيم هذا الحدث من قبل وكالة متخصصة abe - Advanced Business Events - جنبًا إلى جنب مع Ceipiemonte.



سيناقش منتجو المركبات وموردو المكونات والمؤسسات العامة والشركات الهندسية ومقدمو الخدمات القضايا الصناعية ذات الأهمية الكبرى في مركز التدريب الدولي في تورينو التابع لمنظمة العمل الدولية من الساعة 9:30 ، ويمكن متابعة النقاش عبر الإنترنت عبر Youtube بعد تسجيل المستخدمين.



سيخصص اليوم بأكمله لفحص متعمق لأحدث الاتجاهات في التنقل والنقل ، مع التركيز على الاستدامة والهيدروجين والتنقل الذكي والاتصال والتنقل الكهربائي.



هذا هو الحدث الأول على الطريق نحو VTM 2022 ، والذي سيقام في تورينو في الفترة من 30 إلى 31 مارس.



شاركت حوالي 260 شركة وشركة ناشئة من إيطاليا ومن جميع أنحاء العالم في أول VTM في عام 2018 ، مع أكثر من 2500 اجتماع BtoB و 1500 محترف معتمد من إيطاليا و 15 دولة أخرى. الهدف هو تكرار هذا النجاح ، بعد الحدث الهجين في سبتمبر 2020 ، من أجل مواجهة التحديات والفرص الرئيسية التي تظهر في مستقبل التنقل بفضل تقنيات المركبات الجديدة.



قبل ذلك ، سيكون هناك حدث ثان ، سيعقد في 2 ديسمبر كجزء من اجتماعات تورينو الثامنة للفضاء والدفاع ، مع مائدة مستديرة مخصصة للتنقل الجوي المتقدم والحضري ، الحدود الجديدة للنقل الحضري.



(أنسامد).



