إيطاليا: "5 جي" ستحقق فوائد بـ 3.2 مليار يورو لقطاع السيارات

(أنسامد) - سبتمبر 22 - روما - كشفت دراسة جديدة أن شبكة "5 جي" سوف تحقق لقطاع السيارات في إيطاليا، فوائد إجمالية تبلغ حوالي 3،2 مليار يورو سنويا، بدءا من عام 2025.



وأوضح تقرير لمركز الدراسات "Tim" المنشور تحت عنوان "إيطاليا الذكية 5 جي.. فوائد الـ 5 جي للاقتصاد الإيطالي"، أنه بفضل التكنولوجيا الجديدة، ستتحسن عمليات الانتجا، فضلا عن تجهيز السيارات على الطريق، بأنظمة توجية أكثر قوة وتوزيعا.



وسيتمكن المصنعون من تعزيز جمع البيانات وتحليل أي أعطال على متن السيارة في الوقت الفعلي، وبالتنبؤ بالحاجة إلى الصيانة مقدما، مما يتيح حلول القيادة المستقلة.



ولفت التقرير إلى أن الفوائد الاقتصادية للمصنعين في إيطاليا بفضل هذه الشبكة، ستبلغ حوالي 920 مليون يورو سنويا، اعتبارا من عام 2025، كما ستحقق الشبكة وفورات للصناعة بقيمة 222 مليون يورو سنويا اعتبارا من نفس العام.



وبالنسبة لمستخدمي السيارات، ستعمل 5 جي على تحسين بعض خدمات القيادة، والمراقبة عن بعد، بالإضافة إلى توفير الطاقة بحوالي مليار يورو سنويا.



إلى جانب ذلك، ستحسن الشبكة الجديدة من تدفق السيارات وزيادة السلامة على الطرق، مما يسمح للمدن بتوفير حوالي 986 مليون يورو سنويا.



وفي مجال الخدمات اللوجستية وقطاع النقل، فإنه من الممكن تحقيق فوائد بقيمة 500 مليون يورو في 2025، قبل أن تصل إلى نحو مليار يورو في عام 2030. (أنسامد).



