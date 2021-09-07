«فيراري» أول سيارة تم استخدامها في بطولة العالم للراليات

(أنسامد) - سبتمبر 7 - روما - بطولة العالم للراليات هي سلسلة راليات ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وهناك بطولة تقام للسائقين وأخري للمصنعين، وهما بطولتان منفصلتان لكن كلاهما بنفس نظام النقاط.



أول سيارة تم تصميمها وتصنيعها خصيصا لسباقات الرالي، هي «فيراري»، ولم تمنح أول بطولة من بطولات العالم للراليات للسائقين حتى عام 1979 على الرغم من أن مواسم عامي 1977 و1978 شملت كأس الاتحاد الدولي للسيارات للسائقين الذي فاز به بطل إيطاليا ساندرو موناري وبطل فنلندا ماركو ألين على التوالي، أصبح السويدي بيورن فالديجارد أول بطل عالمي رسمي متفوقًا على بطل فنلندا هانو ميكولا بفارق نقطة واحدة.



هناك خطورة من سرعة سيارات الرالي والتي قد تبلغ حوالي 300 حصانا مما يؤدي لاحتمال التصادم والارتطام بين السيارات وقد وقع بالفعل الكثير من الحوادث، كما أنه لم تكن هناك الكثير من الخوذات وأشرطة اللف والحماية في الستينيات مما زاد من تكرار الحوادث.



خلال الفترة الحالية انخفضت حالات الوفاة والإصابات الخطيرة بين فرق الرالي بسبب زيادة الاهتمام بوسائل الحماية كالأقفاص الواقية الواسعة النطاق والملابس الواقية من اللهب والخوذات وأنظمة إطفاء الحرائق، وبالإضافة إلى ذلك فيمكن أن تمتص سيارات الرالي الآن قدرا هائلا من قوة الاصطدام لتحافظ على سلامة سائقيها. (أنسامد).



