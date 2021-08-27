سكوتر كهربائي جديد من أبريليا

(أنسامد) - أغسطس 27 - روما - أعلنت شركة أبريليا الإيطالية المصنعة للدراجات النارية طرح سكوتر كهربائي جديد يحمل اسم eSR2 والذي تم تصميمه بفضل اتفاقية الترخيص المبرمة بين شركة أبريليا وشركة MT Distribution.



تم تصميم السكوتر الكهربائي الجديد ليتم استخدامه بشكل مريح في المدينة، وذلك بفضل الدعم الذي يقدمه التعليق الأمامي المزدوج والاتصال بالتطبيق المتكامل، كما يتميز eSR2 بالتصميم والأشكال الأصلية.



يتميز الجزء الأمامي بقضبان قادرة على تخفيف الضربات والاهتزازات أثناء الانتقال على الطرق، حتى وإن كانت غير مستوية. دائما ما يكون أداء eSR2 تحت السيطرة بفضل تصميم تطبيق متكامل، تم تصميمه وتطويره بالكامل بواسطة شركة Italdesign، وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات لصناعة التنقل.



تم تصميم التطبيق، المتوفر بالفعل على جوجل بلاي ومتجر آب ستور، ليكون بمثابة "مرآب افتراضي" حقيقي لتسجيل منتجات متعددة يمكن من خلالها الوصول إلى خدمات المساعدة التقنية في الوقت الفعلي عبر دردشة WhatsApp.



بفضل التطبيق، سيكون من الممكن البقاء على اطلاع دائم بالوظائف والأداء الرئيسي للسكوتر، والحفاظ على معايير التحكم، مثل مستوى شحن البطارية والمسافة المقطوعة وآخر مكان معروف للجهاز.



يتم تشغيل سكوتر eSR2 بواسطة محرك بقوة 350 واط مدعوم ببطارية بقدرة 288 واط ساعة، وهو ما يكفي لتغطية مسافة 25 كم بشحنة واحدة.



أصبحت تجربة القيادة أكثر راحة بفضل استخدام إطارات مقاس 10 بوصات وفرامل الأسطوانة الأمامية المزدوجة والفرامل الكهربائية الخلفية.



(أنسامد).



