إيطاليا: ستيلانتس تتعاون مع Foxconn لتطوير سيارات ذكية

(أنسامد) - أغسطس 24 - روما - دخلت شركة Foxconn، عبر شركتها الفرعية "Fih Mobile"، في اتفاقية مع ستيلانتس لمشروع مشترك من أجل تطوير سيارات ذكية.



الاتفاقية تهدف إلى إنشاء مشروع مشترك تحت عنوان "Mobile drive"، ويهدف إلى تقديم حلول ذكية لمقصورة السيارة من شأنه أن يحدث ثورة في التصميم الحالي ودفع تطوير سيارات ذكية.



وجاء توقيع الاتفاقية بعد توقيع مذكرة تفاهم مبدئيا في 18 مايو الماضي، وستكون الشركة الجديدة مملوكة لشركة ستيلانتس و FIH Mobile.



وتسعى هذه الاتفاقية إلى الجمع بين القدرات التكنولوجية والحلول الذكية التي تتمتع بها شركة Foxconn، وخبرات شركة ستيلانتس، في السيارات. (أنسامد).



