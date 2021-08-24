إيطاليا: ستيلانتس تتعاون مع Foxconn لتطوير سيارات ذكية

إيطاليا: وصول 507 مهاجرا إلى لمبيدوزا خلال 24 ساعة
الرئيس التونسي يصدر أمرًا بتمديد التدابير الاستثنائية
الإمارات تسلم 106 مليون وجبة وتواصل عملياتها في 30 دولة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
تصريح المرور الأخضر للمسرح اليوناني في تاورمينا، مبادرة لعزيز الوصول إلى المواقع الثقافية في صقلية
مقبرة فريدة من نوعها مع جثة نصف محنطة.. اكتشاف في بومبي
اللاعبات الايطاليات في اوليمبياد طوكيو 2020
احتفالات بعيد الفادي الاقدس بالبندقية
ايطاليا..رالي ميل ميجليا للسيارات القديمة
اعادة فتح دوموس اوريا للزيارة في 23 يونيو.."البيت الذهبي"