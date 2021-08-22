معرض ميونخ للسيارات في 7 سبتمبر

(أنسامد) - أغسطس 22 - روما - لن يكون المعرض الدولي للسيارات في ميونخ IAA Mobility أول معرض سيارات في أوروبا بعد وباء كورونا فحسب، ولكنه أيضًا أول ظهور للمعرض في ميونخ بعد أن تم تنظيم أهم حدث ألماني للسيارات من 1951 إلى 2019 من قبل جمعية صناعة السيارات، في فرانكفورت.



تجدر الإشارة إلى أن النسخة الأولى من معرض السيارات في ألمانيا أقيمت في عام 1897 في فندق بريستول في برلين مع عرض 8 سيارات.



ويهدف المعرض بشكل أساسي لاتاحة الفرصة للمدينة والجمهور بدلاً من إغلاقه في مساحة عرض تقليدية.



قال رئيس جمعية صناعة السيارات هيلدغارد مولر : ستوفر الدورة القادمة من المعرض مساحة كبيرة لموضوعات حماية المناخ والاستدامة من خلال أنظمة دفع نظيفة واقتصادية بالإضافة إلى أحدث المركبات مع مزيج كامل من التنقل بين السيارات والدراجات الإلكترونية والدراجات البخارية الإلكترونية وتكامل وسائل النقل العام المحلية.



سيناقش صناع القرار والخبراء ورجال الصناعة والموردون والمروجون اساليب التنقل المستقبلية والابتكارات الجديدة. ستكون هناك مناقشات ومؤتمرات وعروض تقديمية وأحداث صحفية خلال المعرض. (أنسامد).



