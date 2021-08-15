الاحتفال بمرور 50 عاما على اطلاق لامبورجيني كونتاش

(أنسامد) - أغسطس 15 - روما - يبدأ تاريخ لامبورجيني في عام 1966 مع الظهور الأول لمفهوم P400 والذي أصبح فيما بعد سيارة ميورا الأيقونية، أول "سيارة خارقة" في العصر الحديث.



ولكن بعد خمس سنوات فقط ، وفي عام 1971، ظهرت سيارة رياضية أكثر حماسا وجرأة من خطوط إنتاج شركة لامبورجيني وهي سيارة LP500، التي تحمل اسم كونتاش.



للاحتفال بالذكرى الخمسين لهذه السيارة الرياضية التي وصفها معرض "بيبل بيتش كونكورس ديليجانس" بأنها سيارة "مذهلة" ، سيقدم المعرض بعضًا من أهم نماذج سيارة كونتاش يوم الأحد 15 أغسطس.



صرح ستيفان وينكلمان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة لامبورجيني : أعادت كونتاش تعريف قطاع السيارات الرياضية الخارقة وأصبحت رمزًا بلغة تصميم لا تزال مطبقة على كل سيارة لامبورجيني حديثة.



وأضاف : يعتبر معرض "بيبل بيتش كونكورس ديليجانس" الحدث المثالي للاحتفال بالذكرى الخمسين لهذه السيارة الأسطورية من لامبورجيني مع تشكيلة خاصة من عينات كونتاش التي ربما لن تتم رؤيتها مرة أخرى في مكان واحد. (أنسامد).



