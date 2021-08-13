معرض كونكورسو دي اليجانزا للسيارات في أكتوبر القادم

(أنسامد) - أغسطس 13 - روما - أكد منظمو معرض كونكورسو دي اليجانزا في فيلا ديستي في إيطاليا، بعد الإعلان في يونيو الماضي، أن الحدث الأكثر تميزًا للمركبات الكلاسيكية سوف يقام في الفترة من الأول إلى 3 من شهر أكتوبر.



ومع ذلك، أدت قواعد التباعد الاجتماعي السارية والوضع الوبائي بشكل عام إلى وضع قيود بالنسبة لدورة 2021 من المعرض، مع إلغاء الحدث المفتوح للجمهور في فيلا إيربا ومسابقة الدراجات النارية. لذلك ، ستعقد الدورة القادمة من المعرض من الجمعة إلى الأحد بالكامل في فيلا ديستي.



في نسخة 2021 من المعرض، ستتنافس السيارات مقسمة إلى الفئات التالية: طرازات من القرن العشرين إلى سيارات السباق والتنافس بين بريطانيا وألمانيا من أجل التفوق في انتاج السيارات الفاخرة، والسيارات الخارقة. (أنسامد).



