ارتفاع ايرادات شركة بيريللي في النصف الاول من العام الجاري

(أنسامد) - أغسطس 6 - روما - أنهت شركة بيريللي الإيطالية الرائدة في صناعة الإطارات النصف الأول من العام الجاري بتسجيل إيرادات بلغت 2.5 مليار يورو، بارتفاع بلغت نسبته 41.2% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020.



وبلغ صافي الربح 131.6 مليون يورو، مقابل 101.7 مليون يورو في النصف الأول من عام 2020، فيما سجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب 377.4 مليون يورو، مقابل 66.7 مليون في النصف الأول من عام 2020.



في الربع الثاني من العام الجاري، ارتفعت الإيرادات بنسبة 72.6% لتصل إلى 1.3 مليار يورو، مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.



وقامت شركة بيريللي، من خلال الاعلان عن نتائج النصف الأول من عام 2021، برفع توقعاتها للعام بأكمله. تقدر الإيرادات المتوقعة بين حوالي 5 و 5.1 مليار يورو، مقابل توقعات سابقة بتحقيق ايرادات بين 4.7 و 4.8 مليار يورو. (أنسامد).



