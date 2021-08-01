إعادة برنامج الحوافز التلقائية لشراء السيارات الصديقة للبيئة

(أنسامد) - أغسطس 1 - روما - سيتم إعادة تشغيل برنامج الحوافز التلقائية لشراء السيارات الصديقة للبيئة اعتبارًا من يوم الاثنين، حيث ستعود منصة وزارة التنمية الاقتصادية إلى العمل لحجز الحوافز البيئية لشراء المركبات منخفضة الانبعاثات.



في الواقع، تم تخصيص 350 مليون يورو من البرلمان لتجديد صندوق السيارات ومحاولة إعطاء دفعة ليس فقط لتجديد أسطول السيارات لتكون صديقة للبيئة، ولكن للقطاع بأكمله في إيطاليا التي تأثرت بشكل كبير بالأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.



يمكن حجز المكافأة عبر شبكة الإنترنت، وسيتم استخدامها لشراء سيارات جديدة بانبعاثات تصل إلى 135 جم / كم من ثاني أكسيد الكربون.



بالنسبة للسيارات ذات الانبعاثات بين 61 و 135 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر (بما في ذلك أحدث جيل من سيارات البنزين أو الديزل)، تبلغ المكافأة 1500 يورو. بالنسبة للمركبات الصديقة للبيئة مع انبعاثات بين 0 و 60 جم ;;/ كم من ثاني أكسيد الكربون، تبلغ المساهمة 2000 يورو مع التخريد و 1000 بدون تخريد. (أنسامد).



