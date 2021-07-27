دي ار5 ، نموذج سيارات الدفع الرباعي المصنوعة في إيطاليا

يوليو 27 - روما -(انسامد)- حققت سيارة الدفع الرباعي الايطالية دي ار5 حجم مبيعات مرتفع خلال النصف الاول من العام الحالي و ذلك يرجع الي انخفاض سعرها مقارنة بسيارات الدفع الرباعي الاخري ..

تتميز السيارة بموضع قيادة مرتفع ومقعد السائق قابل للتعديل كهربائيًا. يوجد في الصف الخلفي متسع كبير لشخصين بالغين ، ثلاثة إذا لم تكن الرحلة طويلة جدًا. يصل الصندوق الذي تبلغ سعته 340 لترًا إلى 1100 مع طي الأريكة.



لكن المفاجأة الحقيقية هي على الطريق. يوفر المحرك التوربيني سعة 1.5 لتر الذي صنعته شركة Acteco النمساوية - في مزود الطاقة المزدوج - 149 حصانًا ، مع أقصى عزم دوران يبلغ 195 نيوتن متر عند 3600 دورة في الدقيقة.



وفي الظروف المعقدة مثل الصعود أو المنحدرات شديدة الانحدار ، تأتي التكنولوجيا للإنقاذ من خلال محاكاة قبضة 4 × 4 (أنسامد).

