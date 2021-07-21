إيطاليا:تغريم شركة أوتوستراد بير إيتالي بسبب رسوم الطرق

(أنسامد) - يوليو 21 - روما - قالت هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في إيطاليا، اليوم الأربعاء أن شركة إدارة الطرق السريعة في إيطاليا "أوتوستراد بير إيتالي" لا تلتزم بطلبها خفض رسوم مرور السيارات على الطرق في المناطق ذات الكثافة المرورية المنخفضة.



وأضافت الهيئة، أن شركة "أوتوستراد" لم تتخذ أية خطوات لتعويض العملاء على الطرق التي تشهد مشكلات مرورية كبيرة بسبب أعمال الصيانة غير العادية للطرق.



وقال بيان الهيئة إن عدم التزام الشركة بطلبات الهيئة يمكن أن يؤدي إلى فرض غرامة على الشركة تتراوح بين 10 آلاف و5 ملايين يورو.



يذكر أن "أوتوستراد بير إيتالي" تدير طرقا مدفوعة الرسوم بطول 3000 كيلومتر تقريبا في إيطاليا. (أنسامد).



