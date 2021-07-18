لامبورغيني تحتفي بذكرى انطلاقها في المكسيك

(أنسامد) - يوليو 18 - روما - تحتفل علامة لامبورغيني الايطالية بالذكرى العاشرة لتدشينها في المكسيك، بطرح أربعة طرازات خاصة احتفالا بهذه المناسبة.



قرر فرع الشركة في المكسيك الاحتفال بهذه المناسبة من خلال طرح سلسلة محدودة من طراز هوراكان ايفو Huracán EVO التي تم تصميمها لهذه المناسبة بواسطة موزع العلامة التجارية في المكسيك.



تم تصميم هذه النماذج التذكارية بفضل برنامج التخصيص الخاص باستوديو لامبورغيني أد بيرسونام في مصنع الشركة في بولونيا. وجاءت هذه النماذج مستوحاة من أربعة مواضيع رئيسية للثقافة المكسيكية، وهي الحياة والموت والأحلام والزمن.



بمناسبة الذكرى السنوية لفرع الشركة، سيتم عرض الإصدار الخاص من هوراكان ايفو في أكثر الأماكن رمزية في مكسيكو سيتي. تحمل الطرازات الأربعة اسم Edición Vita ،Edición Morte Edición Sogno، Edición Tempo. (أنسامد).



