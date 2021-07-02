ارتفاع مبيعات سوق السيارات في ايطاليا في يونيو

(أنسامد) - يوليو 2 - روما - سجلت مبيعات سوق السيارات في إيطاليا في شهر يونيو الماضي 149.438 سيارة، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة النقل، بزيادة قدرها 12.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 التي شهدت تراجعا في سوق السيارات بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.



بالمقارنة مع شهر يونيو من عام 2019، سجلت مبيعات سوق السيارات انخفاضا بلغت نسبته 13.3%.



في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بلغ اجمالي مبيعات السيارات 884.750 سيارة، بزيادة قدرها 51.4% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020. في عام 2019، بلغت مبيعات السيارات 1.083.184 سيارة.



سجلت مبيعات مجموعة ستيلانتس في إيطاليا 56.382 سيارة في شهر يونيو الماضي، بزيادة 19.5% عن نفس الشهر من عام 2020. في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بلغت مبيعات المجموعة 351.059، بارتفاع 52.3% عن نفس الفترة من العام الماضي. (أنسامد).



