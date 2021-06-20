شراكة بين أمازون وفيراري الإيطالية للسيارات

(أنسامد) - يونيو 20 - روما - أبرمت شركة أمازون ويب سيرفس (Amazon Web Services)، إحدى شركات مجموعة أمازون، اتفاقية مع شركة فيراري الإيطالية لصناعة السيارات.



بموجب هذه الاتقاقية، أصبحت أمازون المورد الرسمي للتقنيات السحابية والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لشركة فيراري.



ستعمل الشركتان معًا على تسريع وتيرة الابتكار في مختلف قطاعات شركة فيراري. كما ستستخدم فيراري خدمات شركة أمازون ويب سيرفس لتبسيط تصميم واختبار سياراتها.



بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفيراري الاستفادة من خدمات أمازون ويب سيرفس لإطلاق منصة رقمية للتواصل مع الجمهور رقميا عبر تطبيقها على أجهزة الهاتف الذكي.



وفي إطار الشراكة مع فريق سكودريا فيراري لسباقات سيارات فورمولا 1 ، سيظهر شعار أمازون ويب سيرفس لأول مرة على ملابس الفريق والسيارة في سباق الجائزة الكبرى الفرنسي وما بعده. (أنسامد).



