توقعات بانتعاش سوق السيارات العام الجاري

(أنسامد) - يونيو 18 - روما - كشفت توقعات شركة أليكس بارتنرز للاستشارات حول سوق السيارات أن سوق السيارات العالمية سيشهد انتعاشا في عام 2021 أقوى من المتوقع.



وأشارت أليكس بارتنرز إلى أنه من المتوقع أن تصل مبيعات السيارات والمركبات الخفيفة إلى 83 مليون سيارة، لتسجل انتعاشا كبيرا مقارنة بـ 77 مليونًا في عام 2020، بزيادة قدرها 8.5%، قبل أن تصل بعد ذلك إلى 94 مليونًا في عام 2025 لتستعيد مستويات 2017.



في إيطاليا، من المتوقع أن تصل المبيعات إلى 1.7 مليون سيارة هذا العام، مقابل 1.5 مليون سيارة في عام 2020، وسترتفع إلى 1.9 مليون في عام 2025، الا أنها لا تزال بعيدة عن مستويات ما قبل الوباء التي بلغت2.1 مليون سيارة.



في عام 2030، ستمثل السيارات الكهربائية 32% في أوروبا و 24% في إيطاليا. وأوضحت أليكس بارتنرز أن هذا الانتعاش يفوق التوقعات بفضل المحفزات الحكومية القوية والتوقعات الإيجابية على اقتصادات العالم ومناخ الثقة الكبيرة لدى المستهلكين. (أنسامد).



