تأجيل مسابقة شباب فورمولا الي 27 سبتمبر

(أنسامد) - مايو 19 - روما - قررت المؤسسة الوطنية لصناعات السيارات الايطالية Anfia واللجنة المنظمة لـ Formula Sae Italy مسابقة شباب فورمولا ، لتأجيل مسابقتها التي كان من المقرر اقامتها في شهر يوليو القادم الي الفترة من 27 سبتمبر الي 1 اكتوبر بالنظر إلى العديد من عوامل عدم اليقين في الإدارة التشغيلية للحدث وفقًا لتدابير مكافحة Covid ، والسياسات التقييدية لبعض الشركاء والشركات الداعمة فيما يتعلق المشاركة المادية لموظفيها .



ستعقد الاختبارات الثابتة (حدث التصميم وحدث عرض الأعمال وحدث التكلفة) على المنصة الرقمية في الأسبوع من 27 سبتمبر إلى 1 أكتوبر وتقييم إمكانية تنظيم الاختبارات الديناميكية في مضمار سباق R.



Paletti في Varano de 'Melegari (العلاقات العامة) في أكتوبر.



ستسمح هذه الصيغة المختلطة للطلاب المشاركين بعدم التخلي عن تجربة دولية ذات قيمة تعليمية عالية ، مما يجعل الإدارة أكثر انسيابية وأمانًا وصيانتها ، بالنسبة للشركات الأعضاء ، جميع المزايا المتعلقة بفرص التواصل والتوظيف ، شكرًا إلى إمكانات منصة عبر الإنترنت للأحداث الافتراضية. في الأسابيع المقبلة ، سيتم الإعلان عن القرار النهائي فيما يتعلق بسير الأحداث الديناميكية على مضمار السباق. (أنسامد).



