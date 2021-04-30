ستيلانتس تسجل أعلى مبيعات فصلية في أوروبا

(أنسامد) - أبريل 30 - روما - سجلت مجموعة "ستيلانتس" حصة سوقية إجمالية بلغت 23.6% لتأتي على قمة المبيعات الأوروبية لسيارات الركوب والمركبات التجارية الخفيفة في الربع الأول من العام الجاري.



وقالت الشركة : في سياق نمو معتدل للسوق الأوروبية بنسبة 3.8%، كانت نتائج ستيلانتس أفضل بالتأكيد، حيث سجلت زيادة في المبيعات بنسبة 10.8% على أساس سنوي، حيث بلغت مبيعات السيارات 854.151 من إجمالي 3.619.749 سيارة تم بيعها في السوق الأوروبية.



من بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج الممتازة وجعلت ستيلانتس أول منتج أوروبي في الربع الأول من عام 2021 بعد ثلاثة أشهر فقط من ولادتها، العمل الجماعي الكبير والتفاني من جميع أفراد الشركة بالاضافة إلى مجموعة ممتازة من العلامات التجارية التي تقدم مجموعة كاملة من المنتجات التي تلبي توقعات العملاء.



سلجت المجموعة نموا في جميع الأسواق الرئيسية تقريبًا، من بينها النمسا (22.1%)، فرنسا (17.6%)، ألمانيا (4.3%) وإيطاليا (27.2%).



كما سجلت ستيلانتس نتائج إيجابية في سوق المركبات التجارية الخفيفة الأوروبية، بحصة سوقية بلغت 34.3%. (أنسامد).



