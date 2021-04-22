ايطاليا:عودة Moto Guzzi إلى السرج مع تجارب 2021

(أنسامد) - أبريل 22 - روما - في عام الذكرى المئوية لـ Mandello Eagle ، عدنا إلى السرج مع Moto Guzzi Experience 2021.



الصيغة ، التي تم إطلاقها في عام 2017 ، هي تلك التي تقدم مغامرات على سرج مجموعة Mandello ذات الأسطوانات المزدوجة ، والسفر على طول الطرق والأماكن و التي تدغدغ مشاعر جميع راكبي الدراجات النارية الذين يحبون تجربة الطريق والطبيعة واكتشاف المنطقة.



إلى جانب الجولات الثلاث في إيطاليا ، والتي ستتكشف على طرق سردينيا (من 25 إلى 31 مايو) ، في الدولوميت (من 23 إلى 26 يوليو) وفي توسكانا (مخصصة فقط لـ Moto Guzzi V85 TTs ، من 1 إلى 4 أكتوبر ) ، ومن المقرر أيضًا القيام برحلات إلى البلقان (من 3 إلى 10 يوليو) وتجربة مغامرة في تونس ، من 9 إلى 18 أكتوبر.



ومع ذلك ، في عام الذكرى المئوية لـ Moto Guzzi ، أصبح على مر السنين رمزًا لسفر الدراجات النارية وهدفًا يرغب كل سائق دراجة نارية شغوف في الوصول إليه مرة واحدة على الأقل في حياته: وهكذا ولدت المرحلة الاخيرة و الأكثر تميزًا في Moto Guzzi Experience 2021 ، "رحلة الذكرى المئوية" ، للاستمتاع بنفس المشاعر التي عاشها جوزيبي "ناكو" Guzzi ، والتغلب على الدائرة القطبية الشمالية والوصول إلى الإحداثيات المصيرية 71 ° 10 '21 " ، في ركوب دراجة نارية من Mandello. ما مجموعه 27 يومًا من السفر ، من 17 أغسطس إلى 12 سبتمبر ، عبر شمال أوروبا مع عشاق Guzzi الآخرين.



(أنسامد).



