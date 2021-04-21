تراجع نشاط قطاع صيانة السيارات في مارس

(أنسامد) - أبريل 21 - روما - لا توجد حتى الآن بوادر على انتعاش قطاع إصلاح وصيانة السيارات، حيث ذكر ثلثا العمال تقريبًا أن هناك انخفاض في مستوى أنشطة ورش صيانة السيارات حتى شهر مارس.



خلال الفترة المذكورة، أعلن ما يصل إلى ثلثي ورش صيانة السيارات (60%) أن النشاط ظل عند مستويات منخفضة، مقارنة بـ 6% فقط قالوا إن هناك ارتفاع في نشاط قطاع صيانة واصلاح السيارات.



وتؤكد هذه الفروق بين نسبة من يعلنون ارتفاع القطاع وأولئك الذين اعتبروا مستوى النشاط منخفضًا الوضع الحالي الصعب الذي يمر به قطاع إصلاح السيارات بسبب حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.



وفقًا للبيانات الصادرة عن مرصد Autopromotec، يعتقد غالبية ممن شملهم الاستطلاع (64%) أن الطلب سيظل مستقرًا بالنسبة لحجم النشاط، في حين يتوقع 23% انخفاضًا إضافيًا في النشاط، بينما يتوقع 13% ارتفاع في نشاط قطاع صيانة السيارات. (أنسامد).



