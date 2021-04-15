فيراري: أول موديل كهربائي بالكامل في عام 2025

(أنسامد) - أبريل 15 - روما - يظهر الي النور أول طراز كهربائي بالكامل من فيراري في عام 2025. ..صرح بذلك جون إلكان ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Maranello ، خلال اجتماع المساهمين الذي سيتعين عليه الموافقة على ميزانية 2020.



وأكد الكان أنه سيتم إطلاق ثلاثة طرازات جديدة هذا العام. وشدد على أن "البحث عن الرئيس التنفيذي الجديد يحرز تقدما".



قال الكان "نواصل تنفيذ إستراتيجيتنا لانتاج سيارة تعمل بالكهرباء بشكل كامل مؤكدا إن تفسيرنا وتطبيقنا لهذه التقنيات في كل من رياضة السيارات والسيارات على الطرق هو فرصة عظيمة لنقل تفرد وشغف الحصان الجامح إلى الأجيال الجديدة.



و اكد نحن متحمسون جدًا لانتاج أول سيارة فيراري كهربائية بالكامل ، والتي نخطط لتقديمها في عام 2025.. كل ما يمكن لمهندسي ومصممي مارانيلو أن يتخيلوه لمثل هذا المعلم التاريخي في تاريخنا ، سوف يتحقق ". (أنسامد).



