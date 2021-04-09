سوق السيارات المستعملة يواصل تراجعه في مارس

(أنسامد) - أبريل 9 - روما - واصل سوق السيارات المستعملة تراجعه في شهر مارس الماضي، حيث سجلت مبيعات السيارات المستعملة خلال تلك الفترة 283.878 سيارة، وفقا لبيانات نادي السيارات الإيطالي.



بغض النظر عن المقارنة مع نفس الشهر من عام 2020 والذي تأثر سلبًا بعواقب الإغلاق نتيجة تفشي فيروس كورونا، فإن تحليل البيانات مقارنة مع شهر مارس 2019 يساعد على فهم اتجاهات السوق بشكل أفضل.



في شهر مارس 2021، سجل سوق السيارات المستعملة انخفاضًا شهريا بنسبة 4.3% مقارنة بعام 2019 من حيث المتوسط اليومي.



على الرغم من الصعوبات المستمرة، يشير نادي السيارات الايطالي إلى أن سوق السيارات المستعملة يواصل إظهار ديناميكية أكبر مقارنة بسوق السيارات الجديدة، والذي سجل في مارس 2021 من حيث المتوسط ;;اليومي انخفاضًا بنسبة 10.2%، مقارنة بشهر مارس 2019.



في الفترة من يناير إلى مارس 2021 مقارنة بالربع المماثل من عام 2020، سجل سوق المركبات المستعملة ارتفاعا بنسبة 20.2% للسيارات و 56.6% للدراجات النارية و 26.2% لجميع المركبات. (أنسامد).



