في ميلانو: أولى محطات شحن كهربائي لاسلكي للحافلات العامة

(أنسامد) - مارس 18 - روما - بدأت شركة "أيه تي أم"، بتركيب أول أجهزة شحن عالية التقنية التي تعمل بخاصية اللاسلكي، للحافلات الكهربائية العامة التي تتبع لها في مدينة ميلانو على طريق فيالي زارا.



ويأتي تركيب أجهزة الشحن اللاسلكية ضمن خطة كهربائية كاملة للشركة التي تهدف إلى التحول إلى تنقل أكثر استدامة.



هذه الاجهزة هي عبارة عن محطات كهربائية عالية التقنية، تعمل بطريقة "واي فاي"، وخلال عملية الشحن، يتم تنشيط اللاقط الكهربائي لدى الحافلة الذي يتم التعرف عليه بواسطة أجهزة الشحن اللاسلكية، حتى يتم شحن الحافلة كهربائيا في بضع دقائق.



وخلال الأسابيع المقبلة، ستختبر حافلات الخطوط 51 و60 و82 هذه التكنولوجيا الجديدة، إذ من المقرر أن يتم إنشاء 15 نظام شحن سريع حول المدينة خلال العام الجاري، موزعين على الطرقات السريعة.



وتضم مدينة ميلانو 85 حافلة تعمل بالطاقة الكهربائية التي لا تنتج أي انبغاثات، بالإضافة إلى 153 حافلة هجين و3 حافلات تعمل بالهيدروجين.



ومن المتوقع أن يتم تجديد الأسطول بالكامل إلى 1200 حافلة كهربائية في عام 2030، والذي سيقود إلى انخفاض في استهلاك الديزل بنحو 30 مليون لتر مربع وانخفاض الانبعاثات الكربونية بحجم 75 ألف طن سنويا. (أنسامد).



