بدء حجز "سبرينج" الكهربائية لداسيا إيطاليا الخميس المقبل

(أنسامد) - مارس 15 - روما - بعد انطلاق الحجوزات في 11 مارس الجاري، أعلنت شركة "داسيا إيطاليا" أن سيارتها الجديدة "سبرينج" الكهربائية والملائمة للجميع للاستخدام الحضري، ستكون متاحة للحجز في إيطاليا من الخميس المقبل، 18 مارس.



السيارة الكهربائية التي ستكون بسعر 9460 يورو، هي متاحة للشراء الشخصي والشركات، بعد تخفيضات كبيرة تم تطبيقها، على أن يتم بدء تسليمها في سبتمبر المقبل.



وخلال الإطلاق، أعلنت داسيا إيطاليا عن عرض مالي خاص، وبفائدة محفزة، على نسختها "كومفورت بلاس" من السيارة.



وتخطط الشركة إصدار سيارة للأعمال والتي سيتم تقديمها بالتعاون مع مجموعة "رينو إي أس موبليتي"، بالإضافة إلى نسخة شاحنات التي ستظهر في الأسواق في 2022.



السيارة الكهربائية أيضا تمتاز بصلابتها، فهي تضم قضبان للسقف، وجزء سفلي من الهيكل الأمامي المعزز، وانزلاق خلفي ومسافة أكبر عن الأرض، كل هذا يجعل منها سيارة أطول عمرا. (أنسامد).



