وينتريس 2021: 50 موديل من كلاسيكيات الدولوميت

(أنسامد) - مارس 9 - روما - جمع معرض وينتريس 2021 WinteRace
2021 ، أحد أعظم كلاسيكيات الدولوميت ، حوالي 50 سيارة تاريخية
وحوالي عشرين سيارة بورش حديثة في كورتينا دامبيزو في فترة انعقاده
بداية الشهر الحالي .
بفضل "فقاعة" الأمان التي تم إنشاؤها باستخدام البروتوكولات التي
أوصت بها شركة Aci Sport ، كان السباق قادراً على أن يقام بانتظام
في مرحلتين من التحدي بطول 200 كيلومتر لكل منهما: تأكيداً على
الشغف بالسيارات القديمة - كما أوضح منظمة الحدث Rossella Labate -
يمكنها التغلب حتى على أسوأ الصعوبات ، بطبيعة الحال تحت شعار
الاحترام والإرادة للدفاع عن قطاع تاثر بشدة و بعمق بالوباء.
في أعقاب بطولة العالم للتزلج ، أثبتت كورتينا أنها قاعدة لوجستية
مثالية لمواصلة استضافة الأحداث الرياضية الدولية. في الواقع ،
كانت طواقم من سويسرا وألمانيا والنمسا حاضرة. بالطبع ، في بعض
اللحظات ، أعطت نسخة 2021 من WinteRace المتنافسين لحظات شبه
خيالية: تم عبور قرى جبلية شبه مهجورة بواسطة قافلة السيارات
القديمة والحديثة ثم وصلت إلى الممرات ، مثل Giau و Falazarego ،
حيث تم حجز المسارات بدلاً من ذلك لمدارس رياضات التزلج محجوزة
بالكامل.
خصوصية أخرى للسباق ، التباين بين السيارات القديمة وسيارات بورش
الحديثة التي غالبًا ما تجاوزتها السيارات القديمة في غمضة عين.
تباري في السباق أسطول سيارات رائع: من بين أولئك المسجلين ، سيارة
فيراري 330 جي تي سي التي سحرت بضجيجها و سيارة ألفا روميو جوليا
تي سوبر بزينة السباق (بيضاء مع شريط ثلاثي الألوان) ، وألبين أحمر
A110 ، السيارة التي صنعوها في تاريخ السيارات التنافسية في
الستينيات والسبعينيات.
في الواقع ، يمنح تنظيم سباقات الانتظام السيارات القديمة معاملًا
أفضل في حساب العقوبات: مصمم لحث مالكي السيارات الأقدم والأكثر
أهمية (مثل Bugattis و Alfa Romeos من الثلاثينيات) على مغادرة
مرآبهم.
كان تصنيف بورش امتيازًا لسيارة 911 كاريرا 2012 يقودها طاقم
Perletti-Bachechi الذي لم يكن ليتعثر حتى في السباق الكلاسيكي: مع
العقوبات المتراكمة ، في الواقع ، كان سيواجه متخصصًا مثل جوليانو
كان ، الخامس في خط النهاية التاريخي ، الفائز عشر مرات بسباق
الالف متر.
انتهى السباق بعد أكثر من 400 كيلومتر من المسافة ، و 60 تجربة
موقوتة و 6 تجارب متوسطة: الأخيرة بترتيب منفصل ، كونها تخصصًا
متناميًا باستمرار في أوروبا (على سبيل المثال ، تجري مونت كارلو
هيستوريك مثل سباق الانتظام إلى واسطة). (أنسامد).