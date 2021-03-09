وينتريس 2021: 50 موديل من كلاسيكيات الدولوميت

(أنسامد) - مارس 9 - روما - جمع معرض وينتريس 2021 WinteRace 2021 ، أحد أعظم كلاسيكيات الدولوميت ، حوالي 50 سيارة تاريخية وحوالي عشرين سيارة بورش حديثة في كورتينا دامبيزو في فترة انعقاده بداية الشهر الحالي .



بفضل "فقاعة" الأمان التي تم إنشاؤها باستخدام البروتوكولات التي أوصت بها شركة Aci Sport ، كان السباق قادراً على أن يقام بانتظام في مرحلتين من التحدي بطول 200 كيلومتر لكل منهما: تأكيداً على الشغف بالسيارات القديمة - كما أوضح منظمة الحدث Rossella Labate - يمكنها التغلب حتى على أسوأ الصعوبات ، بطبيعة الحال تحت شعار الاحترام والإرادة للدفاع عن قطاع تاثر بشدة و بعمق بالوباء.



في أعقاب بطولة العالم للتزلج ، أثبتت كورتينا أنها قاعدة لوجستية مثالية لمواصلة استضافة الأحداث الرياضية الدولية. في الواقع ، كانت طواقم من سويسرا وألمانيا والنمسا حاضرة. بالطبع ، في بعض اللحظات ، أعطت نسخة 2021 من WinteRace المتنافسين لحظات شبه خيالية: تم عبور قرى جبلية شبه مهجورة بواسطة قافلة السيارات القديمة والحديثة ثم وصلت إلى الممرات ، مثل Giau و Falazarego ، حيث تم حجز المسارات بدلاً من ذلك لمدارس رياضات التزلج محجوزة بالكامل.



خصوصية أخرى للسباق ، التباين بين السيارات القديمة وسيارات بورش الحديثة التي غالبًا ما تجاوزتها السيارات القديمة في غمضة عين.



تباري في السباق أسطول سيارات رائع: من بين أولئك المسجلين ، سيارة فيراري 330 جي تي سي التي سحرت بضجيجها و سيارة ألفا روميو جوليا تي سوبر بزينة السباق (بيضاء مع شريط ثلاثي الألوان) ، وألبين أحمر A110 ، السيارة التي صنعوها في تاريخ السيارات التنافسية في الستينيات والسبعينيات.



في الواقع ، يمنح تنظيم سباقات الانتظام السيارات القديمة معاملًا أفضل في حساب العقوبات: مصمم لحث مالكي السيارات الأقدم والأكثر أهمية (مثل Bugattis و Alfa Romeos من الثلاثينيات) على مغادرة مرآبهم.



كان تصنيف بورش امتيازًا لسيارة 911 كاريرا 2012 يقودها طاقم Perletti-Bachechi الذي لم يكن ليتعثر حتى في السباق الكلاسيكي: مع العقوبات المتراكمة ، في الواقع ، كان سيواجه متخصصًا مثل جوليانو كان ، الخامس في خط النهاية التاريخي ، الفائز عشر مرات بسباق الالف متر.



انتهى السباق بعد أكثر من 400 كيلومتر من المسافة ، و 60 تجربة موقوتة و 6 تجارب متوسطة: الأخيرة بترتيب منفصل ، كونها تخصصًا متناميًا باستمرار في أوروبا (على سبيل المثال ، تجري مونت كارلو هيستوريك مثل سباق الانتظام إلى واسطة). (أنسامد).



