ايطاليا : استقرار سوق السيارات المستعملة في فبراير

(أنسامد) - مارس 5 - روما - ظل سوق السيارات المستعملة مستقرًا في شهر فبراير الماضي في إيطاليا، مسجلا زيادة طفيفة بلغت نسبتها 0.1% من اجمالي مبيعات السيارات المستعملة.



انخفض سوق السيارات الصغيرة المستعملة بشكل حاد في شهر فبراير الماضي، مسجلا انخفاضًا بلغت نسبته 16.1% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، مما يؤكد مرة أخرى انتشار المبيعات التي تتم مباشرة بين الأفراد.



بشكل عام، تم بيع 184 سيارة مستعملة لكل 100 سيارة جديدة في فبراير. ووفقا للبيانات الصادرة عن نادي السيارات الإيطالي، في فترة من يناير إلى فبراير 2021، سجلت مبيعات السيارات المستعملة انخفاضًا إجماليًا بنسبة 4.8% لجميع المركبات، فيما ارتفع سوق الدراجات النارية بنسبة 9.3%. (أنسامد).



