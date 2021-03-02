لومبارديا:حوافز جيدة للسيارات الكهربائية

(أنسامد) - مارس 2 - روما - اصبحت منطقة لومباردي مفتوحة لطلب المساهمات لشراء سيارات ذات انبعاثات معدومة أو منخفضة للغاية.



المقياستم الترويج له من قبل مستشار البيئة والمناخ رافاييل كاتانيو ينص الاعلان على ميزانية محددة لعام 2021 تبلغ 18 مليون يورو تخصص للسيارات الكهربائية بالاضافة الي الدراجات البخارية والدراجات والدراجات النارية والدراجةات ثلاثية ورباعية العجلات .



بالرغم من حالة الطوارئ الصحية والصعوبات الاقتصادية ،أغلقت نفس الحملة العام الماضي بزيادة إيجابية للغاية مما أثر على جميع مجالات قطاع الكهرباء.



من المتوقع له أن ينمو على وجه التحديد بسبب أهمية الدور الذي تلعبه وسائل النقل ذات العجلتان في مستقبل التنقل خاصة في المناطق الحضرية.خاصة في ميلانو ، حيث سجلت المركبات ذات العجلتين نموًا تجاوز 680٪ على طراز 2019 ".



إعلان منطقة لومباردي مخصص للأشخاص المقيمين في لومباردي وسيظل مفتوحًا حتى 31 ديسمبر ما لم يتم استنفاد الصندوق.



الحوافز تغطي 30٪ من سعر الشراء باستثناء ضريبة القيمة المضافة بحد أقصى ..سيتم دعم الاستبدال بمبلغ 3000 يورو في حال تلف السيارة بنسبة 20٪ من سعر الشراء باستثناء ضريبة القيمة المضافة بحد أقصى. 2000 يورو في حالة تلف المركبة فئة L و 10٪ من سعر الشراء باستثناء ضريبة القيمة المضافة كما سيتم تقديم 1000 يورو إذا لم يكن المشتري يمتلك سيارة لاستبدالها .



(أنسامد).



