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فيراري الي بطولة العالم لقدرة التحمل عام 2023
    (أنسامد) - فبراير 25 - روما - تعود فيراري اعتبارا من عام 2023 الي عالم بطولة القدرة علي التحمل ستششارك في الفئة الجديدة للرواد ..تغيبت السيارة منذ 1973 من مجلة كافالينو المتخصصة باخبار فيراري .

    يقول رئيس فيراري جون الكان بعد 70 عاما من التنافس حققت سياراتنا ذات العجل المغطي انتصارات كبيرة علي كافة الحلبات حول العالم و اختبرت الحلول التكنولوجية الاكثر تقدما جعلت من كل سيارة حالة استثنائية ..كما اشار الي برنامج المانز هايبر كار و الذي تدعم من خلاله شركة فيراري التزامها بالسيارة الرياضية و تؤكد رغبتها في المنافسة في كافة البطولات المتميزة في عالم المحركات الرياضية.

    تعتبر فيراري خامس مصنع سيارات يؤكد التزامه الواضح حول هايبر كار مع بيجو-جلايكنهوس - اودي - بورش و تويوتا.كانت فورمولا وهي الساحة الرئيسية لشركات فيراري قد حددت في الموسم الحالي مبلغ 145 الف دولار كحد اقصي مصاريف كل فريق من المتنافسين. (أنسامد).

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