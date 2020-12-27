اعفاء خدمة السيارات التشاركية في روما من الرسوم السنوية

أنسامد - 27 ديسمبر/ كانون الأول - لن يضطر مشغلو خدمة السيارات التشاركية في العاصمة الايطالية روما إلى دفع الرسوم السنوية المستحقة للإدارة عن هذه الخدمة، حيث يسمح القرار الذي وافق عليه مجلس المدينه بدمج وتعديل الإرشادات السابقة المتعلقة بالخدمة، مما يسمح بتخفيض الرسوم من الان فصاعدا.



وصرحت عمدة العاصمة الإيطالية روما فيرجينيا رادجي قائلة : بفضل هذا القرار، نقوم بتوطيد علاقة التعاون مع مشغلي خدمة السيارات التشاركية لضمان استدامة هذه الخدمات وضمان تطويرها في المستقبل أيضًا.



وأضافت : وبهذه الطريقة، نعطي دفعة ملموسة للتنقل المشترك لمدينتنا، وأيضًا في ضوء الاحتياجات التي ظهرت خلال حالة الطوارئ الصحية الحالية.



يعد تعديل المبادئ التوجيهية جزءًا من مجموعة من التدخلات لدعم الخدمات التشاركية، مثل إنشاء مناطق وقوف السيارات.



من جانبه، قال بييترو كالابريس، مستشار مجلس المدينة للتنقل : تتواءم روما بذلك مع المدن الأخرى والعواصم الأوروبية لتشجيع خدمة مهمة في جميع أنحاء العاصمة، وهي خدمة تمثل بديلاً صالحًا للسيارات الخاصة والتي سنواصل الترويج لها.



