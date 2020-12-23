فرانجيفنتو الإيطالية تعرض سيارتها الفاخرةأسفاني في الإمارات

أنسامد- 23 ديسمبر/ كانون الأول - رغم الإغلاق المفروض في إيطاليا والعديد من الدول خلال احتفالات الكريسماس، إلا أن صناعة السيارات الإيطالية الفاخرة لا تتوقف عن المغامرة، إذ قام باولو مانشيني وجورجيو بيرولو وكارل"و بيرلو، شركاء مُصنع السيارات الفاخرة، فرانجيفنتو أوتومبيل "، بمهمة سريعة لعرض سيارتهم المذهلة أسفاني الجديدة في الإمارات.



وعرضت السيارة الجديدة في قصر الإمارات في أبو ظبي، وذلك لبدء تعاون واسع مع مستثمرين محليين، بهدف تطوير العلامة التجارية الإيطالية وتسويق سياراتها الفاخرة في المنطقة.



إحضار السيارة جاء بتنسيق مع مستثمرين إماراتيين أرسلوا طائرة لإحضار السيارة الخارقة إلى الأراضي الإماراتية من أجل سباق أبو ظبي للفورمولا 1، إذ عرضت سيارة أسفاني خلال السباق، كما أنه من المقرر أن تظهر لأول مرة في دبي مول خلال موسم العطلات.



وتأسست شركة فرانجيفنتو بواسطة رواد أعمال إيطاليين يعملون في مجال السيارات الفاخرة، وهي علامة تجارية للسيارات الخارقة، التي تجمع بين الأداء العالي ومميزات صديقة للبيئة.



وقال الاستاذ عبد الله رواح، سفير العلامة التجارية في الإمارات، أن السيارة هي تكريم للصناعة الإيطالية، لقثلاث رواد أعمال شباب وناجحين، مشيرا إلى أن السيارة الرياضية فاخرة، وتحظى بتصميم وأداء فائقين.

