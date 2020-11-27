فيراري تكشف عن سيارتها الجديدة المخصصة للسباقات

أنسامد - 27 نوفمبر / تشرين الثاني - كشفت شركة فيراري الإيطالية لصناعة السيارات الرياضية عن سيارتها الجديدة 488 جي تي موديفيكاتا، وهي سيارة ذات إصدار محدود تجسد المهارات والتقنيات المطورة لسيارتي 488 جي تي 3 و 488 جي تي إي.



ويمكن استخدام هذا الطراز فقط على حلبات السباق وفي مسابقات فيراري Ferrari Club Competizioni GT. وقامت فيراري بتحسين أداء سيارتها الجديدة، حيث استغلت الأداء الاستثنائي لسيارتي 488 جي تي 3 و 488 جي تي إي. وجاءت السيارة الجديدة بمحرك V8 مزدوج التوربو بقوة 700 حصان، أي أن قوتها أكبر من جي تي 3 وجي تي إي.



تتميز 488 جي تي موديفيكاتا أيضًا بديناميكيات هوائية عالية الأداء، مع نظام مكابح تم تطويره بالتعاون مع شركة بريمبو. ومثل جميع سيارات فيراري، فإنها توفر للعملاء إمكانيات تخصيص واسعة تتعلق بالتصميم الخارجي والداخلي.



