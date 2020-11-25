ايطاليا: انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في اكتوبر

انسامد - 25 نوفمبر - تشرين الثاني - سجلت مبيعات السيارات في ايطاليا تراجعا طفيفا في شهر اكتوبر نظرا لارتفاع الاسعار..



السيارات الجديدة سجلت نسبة مبيعات تقدر+ 2.6 بالمائة اي نفس النسبة المسجلة في شهر سبتمبر وهي اقل من الزيادة السنوية الاعتيادية في شهر اغسطس و التي قدرت ب 2.7 بالمائة.



وفقا لتحليل مرصد مبيعات السيارات فان اسعار السيارات الجديدة قد سجلت تراجعا خلال النصف الاول من العام لانهيار الطلب عليها بسبب جائحة كورونا ..الا ان الاسعار بدات ترتفع من جديد خاصة في شهري يوليو و اغسطس لتعود لاستقرارها في شهر اكتوبر بالتزامن مع استفحال الوضع الاقتصادي والصحي في البلاد لتصل الي - 0.8 بالمائة مقارنة ب -0.7 بالمائة في سبتمبر و - 0.6 بالمائة في اغسطس .



