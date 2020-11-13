سيارة جديدة من فيراري بمحرك هجين

أنسامد - 13 نوفمبر / تشرين الثاني - كشفت شركة فيراري الإيطالية لصناعة السيارات النقاب عن سيارتها الجديدة التي تحمل اسم Ferrari SF90 Spider، والتي تعد أقوى سيارة على الإطلاق تم انتاجها في مصنع الشركة في مارانيلو.



وتم تقديم سيارة فيراري الجديدة خلال عرض رقمي خاص سمح لعشاق فيراري من جميع أنحاء العالم بالتعرف على السيارة الجديدة الخارقة بقوة 1000 حصان.



تتميز السيارة الجديدة بسقف صلب قابل للسحب يفتح ويغلق في غضون 14 ثانية فقط، حتى أثناء تحرك السيارة. تمتلك السيارة محرك تيربو مزدوج V8 بقوة 780 حصان، بالاضافة إلى علبة تروس من ثماني سرعات مع 3 محركات كهربائية، أحدهما خلفي واثنان في الأمام.



ويمكن للسيارة الانطلاق من الثبات حتى سرعة 100 كم / ساعة في غضون 2.5 ثانية، كما يمكنها الانطلاق من الثبات حتى سرعة 200 كم / س في غضون 7 ثواني. ويبلغ سعر سيارة Spider 473 ألف يورو . ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في الربع الثاني من العام المقبل.



