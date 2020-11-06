دراجة جديدة من دوكاتي من الجيل الرابع

أنسامد - 6 نوفمبر / تشرين الثاني - كشفت شركة دوكاتي الإيطالية المتخصصة في صناعة الدراجات النارية عن الدراجة النارية الجديدة والتي تحمل اسم مالتي سترادا في 4 (Multistrada V4).



قدم فرع الشركة في بورغو بانيغالي خلال الحلقة الأولى من سلسلة فاعلياتها الافتراضية عبر شبكة الانترنت الطراز الجديد من عائلة مالتي سترادا والتي يعني اسمها عدة طرق، والتي شهدت منذ عام 2003 إنتاج مائة وعشرة آلاف وحدة مصممة كدراجات رياضية ولكنها مريحة وقادرة على معالجة كل من مسارات الإسفلت والطرق العادية.



يقول الرئيس التنفيذي لشركة دوكاتي، كلاوديو دومينيكالي : أردنا أن يكون محرك Multistrada V4 الجديد الأكثر تطورا على الإطلاق ليجمع في نفس الوقت بين الأداء العالي وسهولة القيادة في جميع أنواع المواقف.



خلال ثمانية عشر عامًا، طورت دوكاتي باستمرار دراجة رياضية ذات عزم دوران جيد ومناسبة بشكل أساسي للاستخدام على الطرق، مرت بمراحل مختلفة، بما في ذلك إصدار 2010 الذي كان بمثابة أربع دراجات بواحدة، أي قادرة أن تكون رياضية للسباق وقابلة للاستخدام في المدينة وعلى الطرقات الوعرة وللتجوال مسافة طويلة أيضًا.



لدينا الآن الجيل الرابع من دراجات دوكاتي مالتي سترادا، وهو أخف وأقوى وأقدر على التنقل فوق مختلف التضاريس.



يتميز الجيل الرابع من دراجات دوكاتي مالتي سترادا بمحرك من أربع أسطوانات سعة 1,158 سم مكعب، وقدرة 170 حصانًا، مع عدد دورات يبلغ 10,500 دورة في الدقيقة وعزم دوران يبلغ 125 نيوتن متر.



