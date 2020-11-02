إيطاليا: بدء تسليم مكافأت التنقل لمستخدمي الدراجات

أنسامد - 2 نوفمبر/ تشرين الثاني - بدءا من غدا الثلاثاء، 3 نوفمبر، يمكن لمستخدمي الدراجات والدراجات الكهربائية والاسكوتر، طلب مكافئات التنقل التي تقدمها الرابطة الوطنية لاكسسوارات الدراجات، من أجل تحفيز استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة.



ولهذه المناسبة، نشرت الرابطة سلسلة من التوصيات حول الإجراءات التي ينبغي اتباعها من أجل التقديم لهذه المكافئات، موضحة أن المكافئات تنقسم إلى فئتين محددتين بحسب المستحدمين.



الفئة الأولى تتعلق بتسديد من قبل الرابطة لنفقات الدراجات والدراجات الكهربائية والأسكوتر التي تم دفعها في الفترة بين 4 مايو و3 نوفمبر 2020، بمعدل (60% بحد أقصى، أي ما يعادل 500 يورو).



أما الفئة الثانية فتستهدف الذين لم يجروا بعد أي عمليات شراء ويتوقعون الحصول على قسيمة تسوق رقيمية حقيقية عبر تطبيق الأنترنت لوزارة البيئة.



وتعطي رابطة اكسسوار الدراجات اهتماما بالفئة الأولى، حيث أوضحت أنه ينبغي أن يكون إدخال الطلب ساريا، وليس تاريخ مستند الشراء.



ولهذه الفئة، يلزم على المتقدمين أن ينشطوا هوية رقمية عامة قبل 3 نوفمبر، على أن تكون بحوزة المتقدم قبل هذا التاريخ، ثم تقديم مستند يضم الفاتورة والتفاصيل البنكية الأخرى من أجل استرجاع الأموال التي تم انفاقها.



وتستهدف هذه الحوافز المالية المواطنين في عواصم الأقاليم الإيطالية التي يبلغ تعداد كل منها حتى أقل من 50 ألف نسمة، وكذلك البلديات والمدن التي يتراوح عدد سكانها بين 50 ألف نسمة.



