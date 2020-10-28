مازيراتي جيبلي هايبرد توربو كهربائي صديقة البيئة

انسامد - 28 اكتوبر - تشرين الاول - كشفت شركة مازيراتي لصناعة السيارات عن تحفتها الجديدة سيارة مازيراتي جيبلي الكهربائية بعد الكشف عنها من خلال إعادة البناء المذهلة (الرقمية) للصاعقة التي ضربت ترايدنت على البرج الذي يضم مقر مودينا .



حان الوقت الآن لتقييم سلوك جيبلي هايبرد ، أول طراز كهربائي من مازيراتي ، على الطريق... كان هذا الظهور الأول حدثًا مدويًا حقًا ، لأنه سيتبعه (وسيتضاعف) من خلال الوصول إلى النماذج التالية من هندسة فولغور الكهربائية بنسبة 100٪ التي تقود بيت ترايدنت في ثورة المحركات.



يتصل جيبلي هايبرد باستمرار بالويب بفضل برنامج مازيراتي كونكت الجديد ، وهو حل يسمح - من بين أمور أخرى - بمراقبة حالة السيارة والحصول على معلومات عن حركة المرور في الوقت الفعلي والحصول على خرائط محدثة دائمًا .



