إيطاليا:فيات تطلق سيارة كهربائية من أيقونتها نوفا 500

أنسامد - 26 أكتوبر/ تشرين الأول - أطلقت مجموعة "فيات" الإيطالية سيارة كهربائية تحت اسم "نوفا 500 3+1"، الذكية العاملة بالطاقة الكهربائية.



السيارة الأيقونية التي أطلقت لأول مرة عام 1957، لا تزال تلقى اهتماما واسعا، الأمر الذي دفع الشركة لتقديم العديد من النسخ المختلفة منها على مر العصور، من بينها الطراز الجديد الذي قدمته في 2007، والتي غيرت خلاله حجم السيارة وجعلها متوافقة مع احتياجات السوق.



لكن الآن، ومع التحولات التي يشهدها سوق السيارات، وظهور السيارات الكهربائية طبقا للاشتراطات البيئية، قررت الشركة العودة من جديد لأيقونتها التاريخية، بإطلاق نسخة منها تعمل بالطاقة الكهربائية، تحت اسم نوفا 500 3+1.



تتميز هذه االسيارة الجديدة بنظام تحكم في سرعة تكيفي ذكي، وسهولة الاستخدام، والأناقة الخاصة والحماية الشديدة.



وأضافت الشركة لهذه السيارة باب على الجانب الأيمن لتسهيل الوصول إلى مقعد القيادة، إضافة إلى إدراج باب ثالث صغير على جانب الراكب، لا يفتح إلا بعد فتح الباب الأمامي، وذلك لحماية الركاب، خاصة الاطفال.



كما تتميز السيارة بأبواب مفصلية، مما يتيح الركوب بسهولة أكبر وتحميل وتفريغ الأشياء الضخمة أو وضعا الطفل بسرعة وسهولة.



وتعطي الشركة اهتماما كبيرا باحتياجات وذوق العميل، فتقدم له سيارة ذو أناقة عالية، وبثلاث ألوان، هم الذهبي الوردي والازرق الجليدي وأوليكس أسود، كما تتمتع بمصابيح مميزة، فالمصابيح الأمامية تعمل بتقينة ليد، مع تصميم انفينتي، أما العجلات فهي ثنائية اللون وبمقاس 17 بوصة.



أيضا، تم تزويد نوافذ السيارة وجوانبها بالكروم، كما يكسو الجلد البيئي المقاعد ولوحة القيادة، في حين يمكن للراكب في المقاعد الأمامية الحصول على أعلى معدل من الراحة بفضل المستويات الستة المزودة بها.



نظام التحكم الذكي يعد من المميزات الهامة في السيارة، إذ يمكنه التعرف على إشارات المرور، وتفعيل مكابح الطوارئ المستقلة بمجرد التعرف على المشاة والدراجات، إضافة إلى تزويدها بمساعد السرعة الذكي.



أما الكاميرا الخلفية في السيارة، فهي عالية الدقة تعمل بدرجة 360، ويمكنها استشعار السيارات المتوقفة في المناطق المظلمة.



