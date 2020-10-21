فيات تحتفل بمرور 40 عام على سيارة "نووفا باندا"

أنسامد - 21 أكتوبر/ تشرين الأول - تحتفل شركة "فيات" الإيطالية، بمرور 40 عاما على إطلاق سيارتها "نووفا باندا"، وذلك بإطلاق نسخة جديدة تحت اسم "نوفا باندا سبورت"، وهو موديل جديد للشباب ومحبي التنقل السريع.



السيارة الجديدة ستضاف إلى 4 نماذج أخرى أطلقتها الشركة من نووفا باندا، وهي باندا، وسيتي لايف، وكروس، وسيتي كروس، جميعهن سيارات هجين تعمل بالبنزين والميثان، وبقوة الدفع الرباعي.



يوضح لوكا نابوليتانو، رئيس علامة فيات ولانسيا وأبارث لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "من عام 1980 إلى اليوم، تمكنت هذه السيارة الأيقونية من سلب قلوب الجميع، وأصبحت السيارة الاكثر مبيعا على الإطلاق في إيطاليا لمدة ثماني سنوات متتالية، جنبا إلى جنب في سوق سيارات المدينة في أوروبا، مع بيع أكثر من 375 ألف سيارة منها كل عام".



النسخ الجديدة من "باندا" التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة احتلت مكانة رئيسية في شوارع المدن أيضا، ومن بينها سيارة باندا ويز، التي ظهرت في 2018، وسيارة باندا ويند وباندا تروساردي في عام 2019، حيث أصبحت السيارة الاكثر مبيعا، واكتسبت وصفا بأنها "الأكثر اجتماعية" و"السيارة الفاخرة".



أما سيارة "نوفا باندا سبورت" فهي معروضة في الأسواق بداية من غدا الخميس، 22 أكتوبر، بسعر ترويجي 8200 يورو، مستفيدة من حوافز الدولة، وبقرض محدد تم انشأه بالتعاون مع بنك أف سي أيه.

