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أودي تشارك بقوة في معرض ميلان مونزا للسيارات
    أنسامد- 16 أكتوبر/ تشرين الأول - ستشارك شركة أودي للسيارات بقوة في معرض ميلانو مونزا المفتوح للسيارات الذي سيقام في الفترة بين 29 أكتوبر والأول من نوفمبر القادم.

    تشارك شركة أودي في المعرض الايطالي تحت شعار تكنولوجيا التنقل المستدام، وستعرض في شوارع المدينة بعض الطرازات عن قرب، والتي تجسد الحالة الرياضية والتكنولوجية للعلامة التجارية.

    وستعرض الشركة في ساحة الدومو في ميلانو سيارة إي ترون سبورتباك، والتي تكشف تطور سيارات الدفع الرباعي في عصر السيارات الكهربائية، وبعد 40 عامًا من إدخال نظام كواترو.

    أدخلت الشركة في النسخة عالية الأداء من سيارات الدفع الرباعي مجموعة نقل الحركة تزيد عن 500 حصان تتكون من ثلاثة محركات كهربائية ترافق نظام الدفع الرباعي الكهربائي كواترو. وتنطلق السيارة من الثبات حتى سرعة 100 كم / ساعة في غضون 4.5 ثانية.

    تبلغ قوة المحركات الكهربائية الثلاثة 503 حصان، مع وعزم دوران يبلغ 973 نيوتن متر. ويمكن للبطارية عالية الجهد تخزين 95 كيلوواط ساعة من الكهرباء.

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