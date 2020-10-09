ايطاليا : نمو سوق السيارات المستعملة في سبتمبر

أنسامد- 9 أكتوبر/ تشرين الأول - سجل سوق السيارات المستعملة في ايطاليا نموا كبيرا في شهر سبتمبر الماضي بلغت نسبته 18.3%، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، فيما ارتفع سوق الدراجات النارية المستعملة بنسبة 28.6%.



وتعبر الزيادة الكبيرة في مبيعات السيارات المستعملة في شهر سبتمبر عن زيادة في أنشطة البيع والشراء بين الأفراد، على حساب أصحاب التوكيلات. مقابل كل 100 سيارة جديدة، تم بيع 192 سيارة مستعملة في سبتمبر و190 في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.



وفيما يتعلق بمبيعات السيارات الجديدة، ارتفع سوق سيارات الديزل في سبتمبر بنسبة 2%، مقابل انخفاض 15.7% بالنسبة لسيارات البنزين.



ويواصل سوق السيارات الكهربائية والهجينة المستعملة معدلات النمو المرتفعة، ليرتفع سوق السيارات الكهربائية بنسبة 265% والهجينة بنسبة 287%.



وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تراجع سوق السيارات المستعملة بنسبة 17.7%، والدراجات النارية بنسبة 4.8%، فيما تراجعت كافة المركبات بنسبة 15.1%.



