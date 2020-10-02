ارتفاع سوق السيارات الايطالي في سبتمبر

أنسامد- 2 أكتوبر/ تشرين الأول - سجل سوق السيارات الإيطالي أول مؤشرات إيجابية له لعام 2020 ليرتفع بنسبة 9.5% في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.



ووفقا لبيانات وزارة النقل الايطالية، بلغ اجمالي مبيعات السيارات في ايطاليا في شهر سبتمبر الماضي 156.132 سيارة، بزيادة 9.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت مبيعات السيارات منذ بداية العام 966.017 سيارة بانخفاض نصف مليون سيارة عن نفس الفترة من عام 2019، بانخفاض قدره 34.21%.



نما قطاع السيارات الهجينة والكهربائية بنسبة 215% في شهر سبتمبر الماضي، و72% منذ بداية العام الجاري. كما أكدت سيارة باندا ريادتها لسوق السيارات الهجينة في ايطاليا، لتظل النسخة الهجينة من سيارة باندا هي الأكثر مبيعًا من بين جميع السيارات الهجينة.



سجلت مبيعات مجموعة فيات كرايسلر في شهر سبتمبر الماضي 36.979 سيارة، بزيادة قدرها 17.52% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، فيما بلغت مبيعات المجموعة خلال الأشهر التسعة الماضية 227.083 سيارة، بانخفاض قدره 35.72% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



