فيات باندا تحتفي بالذكرى 40 على اطلاقها

أنسامد - 25 سبتمبر/ أيلول - احتفل لوكا نابوليتانو رئيس العلامات التجارية فيات وأبارث ولانسيا لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وروبرتو جيوليتو رئيس قسم FCA Heritage لدى فيات بالذكرى الأربعين لطرح سيارة فيات باندا من خلال مقطع فيديو نشرته فيات في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال نابوليتانو : من خلال هذا الفيديو، نريد أن نعود قليلاً للوراء لنكتشف معًا لماذا كانت سيارة باندا دائما السيارة ذات الحلول الذكية من جيل إلى جيل. كانت السيارة دائمًا قادرة على الإبهار بفضل عناصرها المصممة لتعطي احساسا بالرفاهية بداخلها، في توازن مثالي بين الشكل والاداء.



وأشار نابوليتانو في هذا الصدد إلى أن المقاعد المتميزة والباب الخلفي وسطح السيارة المسطح ليست سوى بعض الحلول التي حققت نجاحًا كبيرًا في فيات باندا، مضيفا : اليوم، تعتبر فيات باندا السيارة الأكثر مبيعًا في إيطاليا، وفي أوروبا تتنافس مع فيات 500 على الريادة في المدن الصغيرة.



على مر السنين، اكتسبت سيارة فيات باندا لقب سيارة جميع المناسبات، بفضل تصميمها متعدد الاستخدامات والوظيفي للغاية الذي جعلها مناسبة للاستخدامات والمغامرات الأكثر تنوعًا. يدرك مستخدموها ذلك جيدًا، وقد استمروا في اختيارها لمدة أربعين عامًا نظرًا لامكانياتها ومتعة قيادتها.



وقال جيوليتو إن السيارة تضم العديد من المزايا، مثل المساحة، والشخصية، والتنوع، والرفاهية، والوظائف، وهي الخصائص التي يبحث عنها الناس في السيارة، وتشملهم باندا جميعًا.



