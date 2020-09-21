إيطاليا:مازيراتي تسعى لإعادة إحياة ماركة تريدنت

أنسامد - 21 سبتمبر/ أيلول - رغم أن الابتكارات الجديدة للشركة لم يتم الإعلان عنها سوى جزئيا، إلا أن مديري شركة مازيراتي الإيطالية يسعون لإحياء من جديد ماركة تريدنت التي ترتبط باسم الشركة.



وخلال الفاعلية التي احتضنها مصنع مازيراتي التاريخي في مدينة مودينا، تم الإعلان عن بعض السيارات الجديدة التي تعمل عليها الشركة من أجل احتلال مكانة كبيرة من جديد في سوق السيارات في إيطاليا وحول العالم، ومن بين هذه السيارات يبرز جريكالي سوف Grecale SUV والجيل الجديد من سيارة جران توريزمو وجران كابريو.



وخلال الفاعلية التي جرت الأسبوع الماضي ولاقت إشادة واسعة في صحف العالم، شاهد الجميع أيضا بدايات السيارة الرياضية الجديدة أم سي 20، كمرحلة أولى نحو المستقبل من أجل إعادة إحياء ماركة تريدنت للشركة.



هذا الترحيب العالمي بعودة الشركة تحدث عنه المدير التنفيذي لمازيراتين ديفيد جراسو، خلال لقاء مع "أنسا" في مصنع الشركة الذي بدأ ينتج السيارات الفاخرة أم سي 20، حيث أوضح: " سمعنا صرخات ترحيب، لم تكن تحدث من قبل".' وبين جراسو:" الطاقة الانتاجية لمصنع مودينا هو 8 سيارات أم سي 20 في اليوم، ونحن نريد أن نصل إلى أقصى الاطاقة الانتاجية، ولكن بالتأكد بوجود قائمة انتظار كبيرة، فسيارتنا الرياضية الجديدة هي سيارة رفاهية".



يدرك جراسو جيدا أن سيارة بأليات وبأعلى مستوى وبجودة أكبر، وذات تصميم استثنائي سيكون لها مكانة قوية في السوق.



يوضح جراسو: "نحن ماركة إيطالية متميزة في العالم، وبإمكانيات كبيرة، ومن أجل غزو سوق استهلالك السيارات الفاخرة الذي يتطور سريعا، فعلينا أن نستخدم كياننا الأصيل، ومكانتنا الفريدية في التصميم، وتقديم تكنولوجيا متميزة متعلقة بالمحركات العادية والمحركات الكهربائية"، مضيفا: "نتذكر دائما ونستلهم تجربتنا من ماهيتنا تريدنت".



