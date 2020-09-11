لامبورغيني تطلق السيارة رقم 10 آلاف من أفينتادور

أنسامد - 11 سبتمبر/ أيلول - أعلنت شركة لامبورغيني الايطالية المتخصصة في صناعة السياراة انتاج السيارة رقم 10000 من طراز لامبورغيني أفينتادور التي غادرت مصنع الشركة في سانت أغاتا بولونييزي.



وجاءت السيارة الجديدة المخصصة للسوق التايلاندي من طراز لامبورجيني افنتادور اس في جيه رودستر (Aventador SVJ Roadster )، باللونين الرمادي والأحمر، فيما جاءت كسوة السيارة من الداخل باللونين الأحمر والأسود.



استغرقت شركة لامبورغيني تسع سنوات حتى تنتج 10 الاف وحدة من هذا الطراز الذي تم إطلاقه في عام 2011 في نسختها Aventador LP 700-4.



وتتميز السيارة بهيكل احادي من ألياف الكربون مع محرك V12 من 12 أسطوانة بقوة 700 حصان. ويمكن للسيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة في 2.9 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى 350 كم / ساعة.



